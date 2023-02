Sébastien Chenu, au sujet d'Emmanuel Macron : «C’est sûr que quand on ne rencontre pas les Français, on ne peut pas les entendre»

Sébastien Chenu, Vice-président du Rassemblement national était l’invité de la Matinale de CNEWS. Il est notamment revenu sur la visite d’Emmanuel Macron au Salon de l’Agriculture.

Le Vice-président du Rassemblement national n'a pas été tendre avec le chef de l'État. Sébastien Chenu a accusé Emmanuel Macron de s'être «beaucoup caché, planqué», depuis quelque temps, avec la montée de l’opposition face à la réforme des retraites, point clef de son second quinquennat.

«C'est sûr que quand on ne rencontre pas les Français, on ne peut pas les entendre», a lancé le Vice-président de l'Assemblée nationale, qui répondait au président de la République, présent ce samedi 25 février depuis le Salon de l'Agriculture, d'où il avait indiqué «ne pas sentir de colère auprès de nos compatriotes».

«S'il n'a pas compris que le pays était remonté comme une pendule sur sa réforme des retraites, c'est qu'il n'a décidément rien compris aux Français», a insisté Sébastien Chenu face à Laurence Ferrari.

Il a également mis en cause la responsabilité du président et de son gouvernement sur le monde agricole, qui «croule sous les normes environnementales et sous les difficultés liées au dérèglement climatique». «Je ne vois pas un président qui se bat, mais je vois Emmanuel Macron soumis à l'Union européenne», a lancé Sébastien Chenu.