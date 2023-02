«Si le gouvernement veut jouer la carte de la répression syndicale, il va se retrouver avec un cocktail explosif», prévient Benjamin Amar, porte-parole de la CGT

Invité de Punchline ce mardi, le porte-parole de la CGT du Val-de-Marne, Benjamin Amar, a réagi à l'approbation du projet de réforme des retraites en commission au Sénat.

Avec son projet de réforme des retraites, le gouvernement d'Emmanuel Macron a, selon Benjamin Amar, réussi «à faire l'unanimité» contre lui parmi les organisations syndicales. Invité sur le plateau de CNEWS ce mardi 28 février, le porte-parole de la CGT du Val-de-Marne a mis en garde l'exécutif contre la contestation sociale qui enfle.

«Les gens n'en peuvent plus sur la question des salaires, sur la question du pouvoir d'achat et des conditions de travail. Et si, derrière, le gouvernement veut s'amuser à jouer la carte de la répression syndicale, il va se retrouver avec un cocktail explosif», a prévenu Benjamin Amar.

Il a insisté sur «l'unanimité des organisations syndicales» contre le projet de réforme des retraites, soulignant la formation «d'intersyndicales» à la SNCF, mais aussi «dans le secteur énergétique».

«Et ça va être le cas dans d'autres secteurs», a assuré le porte-parole de la CGT du Val-de-Marne, qui «se félicite» d'une telle unité à l'approche du 7 mars, point de départ du mouvement de grève reconductible voulu par les syndicats.