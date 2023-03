Distributeurs de billets : pourquoi retirer de l'argent peut vous coûter de plus en plus cher ?

Dans les mois à venir, retirer de l’argent au distributeur va devenir plus coûteux pour les Français. Explications.

Depuis quelques années, payer en liquide se fait de plus en plus rare. Et cela devrait le devenir encore plus l'an prochein. La raison ? Dès 2023, retirer de l’argent au distributeur va devenir plus cher.

Ce surcoût va concerner avant tout les clients qui retirent des espèces dans une autre banque que la leur. Si cette option est déjà payante, en 2023, elle augmentera de 2 centimes d’euros dans certaines banques, notamment à la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon, souligne notamment franceinfo.

D’autres banques, elles, ont décidé de limiter le nombre de retraits gratuits.

Un abonnement bientôt disponible

Afin de limiter ces coûts, une cinquantaine de banques va dans ce contexte proposer un abonnement à l’année d’une valeur de 17 euros. Si le client souscrit à celui-ci, il pourra retirer dans n’importe quel distributeur. Et ce, sans frais supplémentaire au moment du retrait.

Toutefois, pour que cet abonnement soit rentable, il faudra retirer assez de liquide au cours de l’année afin de ne pas être perdant. De leur côté, les banques justifient cette augmentation avec le coût des distributeurs de billets qui est de 35.000 euros pièce. Cela sans parler des coûts nécessaires à leur entretien et maintenance.