Manche : 2,3 tonnes de cocaïne ont été retrouvées sur le littoral depuis dimanche

Une quantité historique de cocaïne retrouvée en France. 2,3 tonnes de cocaïne emballées dans des sacs ont été retrouvées dimanche 26 février puis mercredi 1er mars sur le littoral de la Manche par la gendarmerie. Selon une source proche du dossier, la valeur marchande au détail du butin récupéré avoisinerait les 150 millions d’euros.

Ce dimanche matin, les forces de l’ordre ont mis la main sur une quarantaine de sacs hermétiques contenant près de 850 kg de cocaïne sur la plage de Réville, près de la ville de Cherbourg-en-Cotentin. D’après Ouest-France, d’autres sacs de ce type ont été retrouvés mercredi sur le littoral des communes de Néville-sur-Mer et à La Hague. Au total, la gendarmerie a pu récupérer mercredi près de 1,5 tonne de cocaïne.

La Marine nationale a multiplié les survols de la zone en hélicoptère pour tenter de trouver d’autres sacs contenant de la drogue.

#Surveillancemaritime Nouveau survol des côtes du Nord-Cotentin par le NH90 de #MarineNationale en fin de matinée. Pas de nouvelle découverte de produits stupéfiants, une surveillance particulière du secteur est maintenue.@Prefecture50 @Gendarmerie_014 pic.twitter.com/5t6vb1NMEM — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) March 2, 2023

Pour sécuriser le lieu en cas d’autres trouvailles éventuelles, les forces de l’ordre ont bouclé le secteur sur un périmètre d’un kilomètre.

un record de saisies de drogues en 2022

Cette quantité faramineuse de cocaïne retrouvée sur les plages normandes a rejoint les chiffres historiques communiqués par le gouvernement mercredi concernant les saisies de drogues l’an dernier. Un nouveau record en la matière a été battu avec 157 tonnes interceptées en 2022 par les forces de l’ordre françaises.

Dans le détail, 128,6 tonnes de cannabis et 27,7 tonnes de cocaïne ont été saisies en France l’an dernier, soit une hausse respective de 15 % et de 5 % en un an. (+15 % par rapport à l'année précédente), dont 87,6 tonnes de résine et 41 tonnes d'herbe, ont détaillé les ministres.

Le rapport relayé mercredi a également permis d’apprendre que 80 % des drogues saisies dans l’Hexagone l’ont été via la voie maritime, dont une majeure partie via le port du Havre (Seine-Maritime).