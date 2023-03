Précarité menstruelle : en 2024, les protections périodiques réutilisables seront remboursées pour les moins de 25 ans

Elles coûtent des centaines d'euros chaque année aux femmes : les protections périodiques pourraient être remboursées par la Sécurité sociale pour les jeunes femmes de moins de 25 ans dès l'année prochaine, à condition d'être réutilisables. C'est en tout cas ce qu'a avancé Elisabeth Borne ce lundi 6 mars.

Une bonne nouvelle pour le portefeuille des femmes. Interrogée au sujet de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars dans l'émission «C à vous» sur France 5, la Première ministre a annoncé ce lundi que les protections périodiques réutilisables seront remboursées par la Sécurité sociale à partir de 2024, mais uniquement pour les jeunes femmes âgées de moins de 25 ans.

«à partir de l'an prochain»

«Je trouve que c'est impensable que les femmes ne puissent pas avoir les protections dont elles ont besoin et qu'elles souhaitent», a-t-elle ainsi souligné, en marge d'une discussion plus large sur les conditions des femmes en France, ajoutant que le gouvernement allait «mettre en place un remboursement par la Sécurité sociale des protections périodiques réutilisables à partir de l'an prochain».

"Nous allons mettre en place un remboursement par la Sécurité sociale des protections périodiques réutilisables à partir de 2024 pour toutes les jeunes femmes de moins de 25 ans"





Précarité menstruelle :@Elisabeth_Borne dans #CàVous pic.twitter.com/51YMMGkWgk — C à vous (@cavousf5) March 6, 2023

Concrètement, il pourrait donc s'agir du remboursement des culottes menstruelles, mais aussi des serviettes lavables ou encore des coupes menstruelles, plus communément appelées «cups». Un choix politique pour lutter contre la précarité menstruelle qui touche notamment les plus jeunes, mais aussi pour favoriser l'accès à des protections périodiques réutilisables et donc plus écologiques, mais souvent bien plus chères que les protections classiques.

Pour rappel, en février 2021, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, avait déjà annoncé la gratuité des protections hygiéniques pour toutes les étudiantes et ce, dès la rentrée de septembre 2021. Une décision qui s'inscrivait notamment dans le cadre de la lutte contre la précarité des jeunes. D'autres initiatives similaires ont également mises en place mais à l'échelle locale dans les collèges et lycées.