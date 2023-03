Marine Le Pen : «Ce sont les petites capitulations du quotidien qui mènent aux drames du terrorisme»

Alors que ce samedi 11 mars marque la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a mis en garde contre «les petites capitulations du quotidien» qui, selon elle, «mènent aux drames du terrorisme».

Un avertissement à nouveau répété. Marine Le Pen, s'est exprimée, ce samedi 11 mars, sur le réseau social Twitter, sur le sujet du terrorisme, le centrant sur celui du terrorisme islamiste.

Alors que se tenait dans la matinée, dans la cour d'honneur des Invalides, à Paris, une cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme présidée par Emmanuel Macron, la chef de file des députés du Rassemblement national a ainsi livré son propre point de vue, sous forme d'admonestation.

Se souvenir et ne pas oublier que le combat contre l’islamisme exige une détermination sans faille : plus aucune lâcheté, plus aucune reculade, plus aucun arrangement. Ce sont les petites capitulations du quotidien qui mènent aux drames du terrorisme. #11Mars — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 11, 2023

