Paris : trois églises dégradées, un homme interpellé

La Préfecture de police de Paris a annoncé ce vendredi 10 mars l’arrestation d’un homme qui a commis des dégradations dans trois églises de la capitale.

Des actes qui deviennent de plus en plus fréquents. Ce vendredi 10 mars, un homme a été arrêté par la police après avoir commis des dégradations dans trois églises parisiennes, a indiqué la Préfecture de Police sur Twitter.

Selon les services de police, l’individu aurait commis ces actes de dégradation dans des églises du 3e, 7e et 10e arrondissements de Paris.

#Interpellation | Aujourd'hui, un individu est entré dans 3 églises à #Paris10, #Paris7 et #Paris3, et y a commis des dégradations.



Les policiers de la DOPC l'ont arrêté en fin d'après-midi. pic.twitter.com/0e4V8SS7XG — Préfecture de Police (@prefpolice) March 10, 2023

L’interpellation de cet homme intervient deux jours après d’autres dégradations commises dans plusieurs églises de Paris : un tableau a d’abord été dégradé dans l’église Notre-Dame-de-Lorette, dans le 9e arrondissement, avant qu’une statue soit détruite dans l’église Saint-Augustin, située dans le 8e arrondissement de la capitale.

Face à ces actes de plus en plus fréquents, la mairie de Paris avait annoncé qu’elle portait plainte et qu’une réunion serait organisée avec le diocèse de Paris et les services liés au patrimoine pour évoquer ces incidents.