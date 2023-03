Emmanuel Macron réaffirme sa confiance envers Elisabeth Borne

Le président de la République Emmanuel Macron, lors de son entretien télévisé ce mercredi 22 mars, a assuré sa confiance envers sa Première ministre Elisabeth Borne. Notamment en l’appelant à «bâtir un programme de gouvernement» et à «élargir la majorité».

Elle continuera de travailler aux côtés du chef de l’Etat. Emmanuel Macron a réaffirmé ce mercredi, lors d’un entretien télévisé sur TF1 et France 2, sa confiance en sa Première ministre Elisabeth Borne. Il l’a également appelée à «élargir la majorité».

«Elle a ma confiance pour conduire cette équipe gouvernementale», a-t-il souligné, en précisant lui avoir demandé «de bâtir un programme législatif, un programme de gouvernement (...) pour avoir à la fois moins de textes de loi, des textes plus courts, plus clairs, pour aussi changer les choses pour nos compatriotes de manière plus tangible».

Le gouvernement continue d'avancer

Depuis que la Première ministre a engagé la responsabilité du gouvernement le 16 mars dernier, via l’article 49.3 de la Constitution, pour faire adopter la réforme des retraites, de nombreux députés des oppositions avaient appelé Elisabeth Borne à démissionner.

Néanmoins, le chef de l'Etat a salué sa «responsabilité», tout en rappelant qu'elle avait également la confiance du Parlement, faute de «majorité alternative».

A noter qu’avant même de s’exprimer ce mercredi, Emmanuel Macron avait affirmé la veille qu'il n'entendait ni dissoudre l'Assemblée nationale, ni remanier le gouvernement, ni convoquer un référendum sur sa réforme des retraites pour éteindre la contestation, d’après des participants à une réunion du camp présidentiel à l'Elysée.