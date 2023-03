premiers affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline

De premiers affrontements ont éclaté samedi entre manifestants et forces de l'ordre autour d'une réserve d'eau contestée en construction à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), où des milliers de personnes se sont mobilisées malgré l'interdiction du rassemblement.

Un long cortège avait commencé à défiler en fin de matinée, composé d'au moins 6.000 personnes selon la préfecture, «probablement un peu plus», et d'environ 25.000 selon les organisateurs - le collectif d'associations «Bassines non merci», le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre et la Confédération paysanne.

Plus de 3.000 gendarmes et policiers ont été mobilisés.