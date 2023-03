Méga-bassines : véhicules de gendarmerie incendiés, gaz lacrymogènes... Ce que l’on sait des affrontements à Sainte-Soline

De violents affrontements ont éclaté ce samedi 25 mars lors de la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Plusieurs blessés sont à déplorer du côté des manifestants ainsi que du côté des gendarmes.

Les mobilisations contre les méga-bassines à Sainte-Soline se sont intensifiées ce samedi 25 mars. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées, 6.000 selon les autorités et 30.000 d’après les organisateurs, en début d’après-midi dans un champ de la commune des Deux-Sèvres.

Dès 13h, des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre. Certains militants ont fait usage «de mortiers d’artifices, de chandelles romaines et de cocktails molotov de forte contenance» d’après la gendarmerie, qui a riposté avec des gaz lacrymogènes et un canon à eau.

Quatre véhicules de gendarmerie ont été incendiés

Gérald Darmanin a tenu une conférence de presse en fin d’après-midi, durant laquelle il a souligné que plus de 4.000 grenades (lacrymogènes et de désencerclement) ont été utilisées par les forces de l’ordre durant la manifestation. Par ailleurs, quatre véhicules de gendarmerie ont été incendiés.

Onze personnes ont été interpellées, six sont actuellement toujours en garde à vue. Un bilan provisoire fait état de 28 blessés chez les gendarmes, dont un en urgence absolue, et sept parmi les manifestants dont un en urgence absolue également. Les deux blessés graves ont été transportés à l’hôpital en hélicoptère.

Le parquet de Niort a ouvert une enquête du chef d'organisation de manifestation interdite afin d’identifier «les personnes responsables de ce mouvement particulièrement violent».