Voici les 10 meilleurs lycées de France en 2023, selon ce palmarès

Chaque année, les données fournies par le ministère de l’Éducation nationale permettent d’établir des classements des meilleurs lycées, publics et privés, en fonction de plusieurs critères. En 2023, les établissements parisiens se distinguent une fois de plus.

Taux de réussite au bac, mentions, continuité de la scolarité…. Chaque année, le Figaro Étudiant établit son classement des meilleurs lycées de France selon un certain nombre de critères, pour permettre aux familles de faire les meilleurs choix possibles pour leurs enfants.

Ce palmarès s’appuie sur l’IVAL, l’incidence de valeur ajoutée des lycées, fournis la Direction de l'évaluation et de la prospective et de la performance (Depp). Le ministère de l’Éducation nationale explique que l’objectif de l’IVAL est de mesurer «ce qu'un lycée a "ajouté" au niveau initial de ses élèves».

Ainsi, un lycée peut obtenir un bon score IVAL «qu'il a reçu de bons élèves, dotés de bonnes méthodes de travail, qui ont pu obtenir le baccalauréat sans effort particulier de sa part», ou «qu'il a su développer chez des élèves, peut-être moins bien dotés au départ, les connaissances et les capacités qui ont permis leur succès», selon le ministère.

Sur la base de ces données, Le Figaro Étudiant a attribué à chaque lycée une note, en prenant en compte le taux de réussite au baccalauréat, le taux de mention et le taux d’accès, c’est-à-dire la part des élèves de seconde qui y accèdent sans changer d'établissement. Le Figaro a également pris en compte la valeur ajoutée du taux de mention, soit «la différence entre le nombre de mentions obtenu et celui auquel on pourrait s'attendre avec le même type d'élèves», a précisé le journal.

Voici donc le classement des 10 meilleurs lycées publics et privés français selon Le Figaro Étudiant :

Lycées publics

1. Lycée Louis Le Grand (Paris 5e)



2. Lycée Henri IV (Paris 5e)



3. École supérieure des Arts appliqués et du Textile (Roubaix)



4. Lycée Condorcet (Paris 9e)



5. Lycée international (Saint-Germain-en-Laye)



6. Lycée Charlemagne (Paris 4e)



7. Lycée Victor Hugo (Paris 3e)



8. Lycée Lavoisier (Paris 5e)



9. Lycée Hoche (Versailles)



10. Lycée Fénelon (Paris 6e)

Lycées privés

1. Lycée Stanislas (Paris 6e)



2. Lycée Bossuet Notre-Dame (Paris 10e)



3. Lycée Saint-Jean de Passy (Paris 16e)



4. École active bilingue Jeannine Manuel (Paris 15e)



5. Lycée Henri Matisse (Montreuil)



6. Lycée Notre-Dame de France (Paris 13e)



7. Lycée de l’Alma (Paris 7e)



8. Lycée Fénelon Sainte-Marie La Plaine Monceau (Paris 8e)



9. Lycée Saint-Dominique (Neuilly-sur-Seine)



10. Lycée Montalembert (Courbevoie)

Dans le privé comme dans le public, la quasi-totalité des lycées dans le top 10 se trouvent en région parisienne. Le meilleur lycée public, Louis-le-Grand, obtient un taux de réussite au bac de 100%, ainsi que 100% de mentions à l’examen. Son taux d’accès atteint 98%, ce qui signifie que le lycée conserve les mêmes élèves de la seconde jusqu’au bac. Côté privé, c’est le lycée Stanislas qui se hisse sur la première marche du podium, avec 100% de réussite au bac, 100% de mention et 96% de taux d’accès.

Fabienne Rosenwald, directrice de la Depp, a déclaré au Figaro que les critères d’évaluation des lycées seraient susceptibles de changer à l’avenir, afin «d'éclairer davantage le parcours postbac des lycéens», le taux de réussite au bac (96% en voie générale) étant de moins en moins significatif du niveau des élèves et des établissements.