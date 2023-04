La Tour Eiffel dévoile une attraction pour le «1er avril» et amuse le web

Une attraction inédite a été dévoilée par la tour Eiffel pour le début de cet été. Vidéo à l'appui, le monument a annoncé samedi 1er avril l'installation du «plus haut toboggan du monde» sur ses hauteurs. Un joli poisson d'avril qui a fait rire les internautes.

La Tour Eiffel est d’humeur farceuse. Sur son profil Twitter, la dame de fer a fait une annonce surprenante : «Vous n'êtes pas prêts pour ma nouvelle attraction de l'été ! Le plus haut toboggan du monde sera installé sur mon sommet à partir du 1er juillet», a-t-elle annoncé.

Sur la vidéo accompagnant ce tweet du 1er avril, figure la tour Eiffel qui est bien entourée de toboggans couvrant toute la hauteur du monument.

Vous n'êtes pas prêts pour ma nouvelle attraction de l'été ! Le plus haut toboggan du monde sera installé sur mon sommet à partir du 1er juillet !





You're not ready for this! The tallest slide in the world will be installed on my summit from July 1st!



@origiful pic.twitter.com/MrwlmYvtic

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) April 1, 2023