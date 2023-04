Trottinettes en libre-service : les Parisiens ont voté «contre» à plus de 88%

Le résultat est tombé. Les Parisiens sont plus de 88% à avoir voté «contre» les trottinettes électriques en libre-service dans la capitale, a annoncé la municipalité parisienne vers 22h30 ce dimanche.

Les trottinettes électriques en free-floating disparaîtront le 1er septembre prochain, désormais bannies de la capitale. Ce dimanche, les Parisiens ont en effet majoritairement voté «contre» leur maintien, alors que la municipalité parisienne organisait ce jour, de 9h à 19h, la toute première «votation» citoyenne au sujet de ce mode de mobilité autant plébiscité que décrié.

Les trottinettes devront disparaître

Comme annoncé, le contrat qui lie la municipalité parisienne et les 3 opérateurs Dott, Lime et Tier ne sera pas renouvelé. Terminé fin mars, celui-ci avait été prolongé jusqu'au 31 août au soir, le temps d'organiser ce scrutin et afin de laisser aux opérateurs le temps de préparer leur départ. À la rentrée prochaine, ils devront donc avoir retiré leurs 15.000 trottinettes électriques disséminées un peu partout dans la capitale.

Quelle que soit l'abstention parmi environ 1,3 million d'électeurs inscrits, la maire socialiste Anne Hidalgo s'était en effet engagée «à respecter purement et simplement le résultat», mais avait de toute façon fait campagne «contre». Après avoir aidé à leur installation en 2018, Paris – considéré comme une ville pionnière en matière de nouvelles mobilités – va finalement devenir la seule capitale européenne à interdire définitivement les trottinettes en libre-service.

Du côté de l'Hôtel de Ville, et malgré la faible participation, on se dit «très content» de cette toute première «votation» citoyenne. «Le vote s'est très bien déroulé pour cet exercice inédit à Paris», se félicite l'entourage d'Anne Hidalgo, qui assure avoir eu «de très bons retours des gens dans les bureaux de vote sur le sérieux de l'organisation».