Fontainebleau : une jeune femme de 18 ans tombe dans le coma à la sortie d’une boîte, une enquête ouverte

Une soirée dramatique. Une jeune femme de 18 ans a été admise aux urgences dans la nuit de samedi à dimanche, après être tombée dans le coma, alors qu'elle sortait d'une boîte de nuit à Fontainebleau (Seine-et-Marne).

D'après une information de TFI, la victime s'était présentée au commissariat vers 4h du matin avec son compagnon, afin de déposer plainte pour empoisonnement. Le Parisien précise ce lundi qu'une troisième personne s'était elle-aussi déplacée au commissariat, dans le même but.

Alors que son état se dégradait, la jeune fille née en 2004 a été rapidement conduite aux urgences, avant de tomber dans le coma. Son pronostic vital était engagé dimanche matin, avant qu'elle soit finalement tirée d'affaire dans la soirée.

Une enquête ouverte

La police judiciaire de Melun a été chargée de faire la lumière sur cette affaire. Selon le procureur de la République de Fontainebleau Arnaud Faugère à nos confrères du Parisien, «la victime est restée trente minutes dans l’établissement. Puis elle a été prise de vomissements et elle est tombée dans le coma. Aujourd’hui, elle n’est plus en danger. On ignore tout ce qui a provoqué ce coma».

Son compagnon, lui aussi hospitalisé, était resté sous surveillance à l'hôpital, mais n'était cependant pas tombé dans le coma. Le procureur a annoncé avoir «diligenté cette enquête pour connaître l’origine de la situation», a-t-il conclu.