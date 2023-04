Carburants : pourquoi le prix du gazole va-t-il augmenter cette semaine ?

Alors qu'il était en baisse depuis quelques semaines, le prix du gazole devrait repartir à la hausse dans les prochains jours. Explications.

Il devrait prendre trois centimes par litre. Certains pays producteurs de pétrole ont décidé de revoir leur production à la baisse, par conséquent, le prix du gazole va subir une augmentation.

C'est ce que confirme notamment Olivier Gantois, président de l’Ufip Énergies et Mobilités, une organisation professionnelle de lobbying pétrolier, cité par Actu.fr.

Dans le détail, ce sont ainsi huit pays de l'Opep+, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui ont annoncé vouloir réduire la production de barils. Ce sont la Russie, l'Arabie saoudite, l'Irak, les Emirats arabes unis, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et Oman. Au total, plus d'un million de barils d'or noir ne seront donc plus produits quotidiennement à partir du mois de mai et jusqu'à la fin de l'année.

De ce fait, le prix du baril a bondi de 6%, passant à un peu plus de 77 euros, lundi 3 avril.

«Le prix du gazole sur le marché de Rotterdam devrait augmenter de 3, voire 4 centimes du litre. C'est sur ce marché que se fournissent les distributeurs français» a indiqué Olivier Gantois.

l'essence davantage epargnée

L'essence devrait être, elle, davantage épargnée. Une bonne nouvelle qui n'en est pas vraiment une puisque, la semaine dernière, elle a connu son prix le plus haut depuis le début de l'année. Au litre, le prix du sans-plomb 95-E10 a ainsi augmenté de 2,5 centimes, celui du sans-plomb 95 de 1,5 centime et celui du sans-plomb 98 de 2,3 centimes.

En France, le dispositif de l'indemnité carburant a pris fin le vendredi 31 mars. Cette aide de 100 euros, versée à quatre millions de Français, était destinée aux automobilistes qui utilisent leurs voitures pour se rendre sur leur lieu de travail. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas fait d'annonce concernant d'éventuelles nouvelles aides. Pourtant la décision prise par les gros producteurs d'or noir de réduire la voilure pourrait faire que les prix continuent à s'envoler dans les prochaines semaines.