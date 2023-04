Agen : le rappeur Médine fait polémique avec sa piñata à l'effigie de députées RN

Lors d'un concert à Agen ce samedi 8 avril, le rappeur Médine a encouragé son public à détruire une piñata à l'effigie des députées RN Edwige Diaz et Julie Rechagneux.

«C’est un véritable appel à la violence et à la haine !». Marine Le Pen a fustigé le rappeur Médine suite à une nouvelle polémique avec des députés RN, après un concert à Agen (Lot-et-Garonne) le 8 avril dernier.

Les menaces du rappeur islamiste Médine à l’encontre de deux de nos élues, @diaz_edwige et @jrechagneux sont une infamie. C’est un véritable appel à la violence et à la haine ! La Justice doit désormais se saisir au plus vite pour faire condamner ces ignominies.

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 10, 2023