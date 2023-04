Maltraitance dans les crèches : enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste... Un rapport accablant dévoilé

L'Inspection générale des affaires sociales (Igas) a remis un rapport au gouvernement ce mardi 11 avril, alertant sur de nombreuses dérives constatées au sein des crèches.

Un compte-rendu édifiant, qui pousse le gouvernement à «vouloir agir vite». L'Inspection générale des affaires sociales (Igas) a remis un rapport sur «l’accueil et la prévention de la maltraitance institutionnelle dans les crèches», au gouvernement ce mardi 11 avril.

Le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, qui avait saisi l'instance en juillet 2022, à la suite de la mort d'un bébé de 11 mois dans une crèche de Lyon, a rapidement annoncé vouloir «mobiliser toute son énergie dans les semaines à venir pour donner suite à ces enseignements».

Après 8 mois de travaux, le rapport de l’IGAS permet à la fois de dresser un état des lieux de la sécurité & de la bientraitance des enfants accueillis, mais aussi d’apporter des propositions concrètes afin d’assurer une amélioration de la qualité d’accueil des enfants.





Au total, les inspecteurs se sont rendus dans 36 établissements publics et privés à travers la France, et ont, en parallèle diffusé un questionnaire, auquel ont répondu 5.275 directeurs d'établissement, 12.545 salariés de crèches et 27.671 parents.

Des pratiques choquantes relevées

D'après les témoignages recueillis, les auteurs de ce rapport ont fait état «d'enfants oubliés sur les toilettes», «qu'on laisse pleurer jusqu'à ce qu'ils se calment», ou encore «privés de sieste» et d'eau, «comme ça on change moins souvent les couches».

L'Inspection générale des affaires sociales (Igas), qui a rappelé que la situation «restait très disparate» d'un établissement à l'autre, a indiqué que le rehaussement de la qualité d'accueil dans les crèches doit passer par un renforcement des contrôles, ainsi qu'une professionnalisation plus intense des personnels, qui officient dans un secteur qui souffre d'un manque d'attractivité.

Au total, ce rapport a déterminé 39 recommandations pour permettre une amélioration de la prise en charge des enfants en crèches. La secrétaire d’État chargée de l’Enfance Charlotte Caubel s'est dite «vigilante à la mise en œuvre de ces dernières», dans un message posté sur Twitter ce mardi.