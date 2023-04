Immeuble effondré rue de Tivoli : un hommage aux victimes organisé ce dimanche à Marseille, une semaine après le drame

Une semaine jour pour jour après l'effondrement d'un immeuble rue de Tivoli à Marseille (Bouches-du-Rhône), un rassemblement en hommage aux huit victimes est organisé ce dimanche 16 avril en fin de matinée.

Place au recueillement. Les Marseillais sont conviés à rendre hommage aux huit victimes de la rue de Tivoli, ce dimanche 16 avril à 11h30, à l'appel de «Marseille en Colère».

L'hommage aura lieu ce matin à l'angle du boulevard Eugène Pierre et de la rue Abbé de l'Epée, à proximité du lieu du drame.

«Manifester leur soutien aux familles et aux proches»

«Nous avons été contactés par de nombreux Marseillais, riverains, proches, anonymes, anciens délogés etc. Tous sont encore sous le choc de cet effondrement tragique et souhaitent manifester leur soutien aux familles et aux proches de ces huit victimes», est-il écrit dans le communiqué de «Marseille en Colère».

L'association appelle donc les Marseillais qui veulent se recueillir à emmener avec eux «une bougie, un cierge, un dessin, une lettre, une fleur» en soutien aux familles des victimes.

«Marseille en colère» est une association qui regroupe les familles des victimes de la rue d'Aubagne, où deux immeubles s'étaient effondrés le 5 novembre 2018, faisant également huit victimes.