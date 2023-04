Retraites : 25.000 euros d'or volés par des manifestants à Rennes

Lors d’une manifestation non autorisée contre la réforme des retraites le 15 avril dernier, quelque 25.000 euros ont été dérobés dans une boutique de vente d’or du centre de Rennes.

Une journée de «saccage». La modique somme de 25.000 euros a été dérobée samedi dernier dans une boutique de vente d’or du centre de Rennes, en marge d’une manifestation non autorisée contre la réforme des retraites qui a dégénéré.

Alors qu’elle se trouvait au sous-sol de son magasin, la gérante de la boutique «entendait du bruit et remontait et constatait, alors que des manifestants se trouvaient à hauteur de son magasin, que trois vitres avaient été brisées», a indiqué Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes.

«Ouvrant la porte de son magasin pour constater les dégâts, deux individus forçaient le passage et pénétraient dans le magasin», a précisé le magistrat.

«Alors que le premier individu dérobait des carnets de pièces de monnaie en or et des lingots, le second la maintenait fermement au niveau de ses avant-bras», a ajouté Philippe Astruc, précisant que les deux individus avaient ensuite quitté les lieux.

Un «véritable saccage du centre-ville»

Si une première estimation du préjudice a fait état de 25.000 euros dérobés, l’enquête a été confiée à la sureté départementale et aucune interpellation n’a pour le moment été effectuée.

La maire socialiste de Rennes Nathalie Appéré a évoqué dans un entretien un «véritable saccage du centre-ville» samedi après-midi lors de cette manifestation régionale, qui avait réuni plus d'un millier de personnes dans les rues de la capitale bretonne.

Et pour cause, à peine une demi-heure après le départ du cortège, la situation a très rapidement dégénéré. Pris pour cible par des pierres, des bouteilles et parfois des fusées d'artifice lancées par des jeunes habillés de noir, les forces de l'ordre avaient répondu par de nombreux tirs de gaz lacrymogène et de canons à eau.

Néanmoins, la manifestation était encadrée par un important dispositif policier, au lendemain d'une série de débordements dans le centre-ville où les portes d'un commissariat et d'un ancien couvent reconverti en centre de congrès avaient été incendiées, et de nombreuses devantures de commerces vandalisées.