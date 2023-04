Petit garçon tué au Mans : un appel a témoins lancé par la police pour retrouver le chauffard

Un appel à témoins vient d’être lancé par la police du Mans (Sarthe) après la mort d’un garçon de 4 ans et demi renversé lundi après-midi par un chauffard, qui a ensuite pris la fuite.

La police espère retrouver le suspect. Un petit garçon âgé de 4 ans et demi a été mortellement fauché ce lundi 17 avril au Mans (Sarthe) par un conducteur qui a rapidement pris la fuite.

L'enfant, qui venait de sortir de chez lui dans le quartier des Sablons pour participer à un goûter organisé par la crèche, avait été pris en charge par les sapeurs-pompiers, alors que son état était critique. Malheureusement, il est mort avant de gagner le centre hospitalier du Mans, a précisé Ouest France.

Après ce drame, les forces de l'ordre ont émis un appel à témoins. Selon un communiqué de la police nationale de la Sarthe, le véhicule recherché serait une «voiture gris clair, métallisée, de petit modèle de marque Citroën ou Peugeot».

Le conducteur de la voiture, qui roulait à vive allure, était toujours recherché mardi, et une enquête a été ouverte pour l’identifier et déterminer les circonstances de la collision. D'après une source policière au Figaro, ce dernier serait «un homme d’origine africaine avec dreadlocks, de 30 à 40 ans, et peut-être avec un enfant à bord». Sur le même sujetRhône : un octogénaire tué par un chauffard après un refus d’obtempérerLire

Les habitants du quartier ont déploré chez de nos confrères de Ouest France, l'absence de ralentisseurs dans la rue de Turquie, où s'est déroulé le drame il y a deux jours.