«L'hippodrome en famille» : tout savoir sur cet événement hippique et gratuit pour les enfants

Une sortie originale. Alors que les beaux jours sont de retour, France Galop lance «L’hippodrome en famille». Voici tout ce qu’il faut savoir sur cet événement hippique et gratuit pour les enfants.

C’est où ?

«L’hippodrome en famille» est organisé dans les cinq hippodromes France Galop. Vous pouvez vous rendre à celui d’Auteuil, le temple de l’Obstacle depuis 150 ans, à Chantilly, qui accueille le Qatar Prix du Jockey Club et le Prix de Diane Longines, mais aussi à Deauville, Saint-Cloud, et dans le prestigieux hippodrome Paris Longchamp, dédié aux courses de Plat. Et le programme est le même partout.

Quel est le programme ?

Les enfants pourront par exemple visiter les écuries, faire des promenades à poney, ou encore rencontrer les jockeys et se rendre dans la salle de pesée. Les plus petits pourront s’amuser dans une structure gonflable, faire du cheval mécanique et du manège en plein air. Des jeux de piste et des ateliers créatifs autour du cheval sont également organisés.

Et les courses ?

Entre deux tours de carrousel, place aux courses, de galop ou à obstacles en fonction de l’hippodrome. Les familles pourront admirer les chevaux en piste et encourager les champions jusqu’à l’arrivée. A noter que le week-end du 20 et 21 mai, aura notamment lieu le Grand Steeple-Chase, à l'hippodrome d'Auteuil, un événement incontournable du calendrier des courses d’Obstacle français.

C’est quand ?

L’hippodrome en famille a lieu jusqu’au 12 novembre prochain et uniquement le week-end. Mais attention, pas tous les week-end. Le calendrier est disponible sur le site France Galop. A noter que les hippodromes sont ouverts aux familles de 12h à 19h30.

C’est combien ?

L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans et pour les adultes, le billet d’entrée est à 5 euros, en sachant qu’une fois sur place, toutes les animations et les activités sont accessibles gratuitement.