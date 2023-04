Smic, prix du tabac, RSA... Tout ce qui change à partir de ce lundi 1er mai

Augmentation du prix du tabac, hausse du Smic et des prestations sociales… Voici les nouveautés qui vous attendent ce lundi 1er mai.

Comme chaque début de mois, le quotidien des Français est marqué par plusieurs changements. Et en ce 1er mai, plusieurs mesures toucheront leur pouvoir d'achat.

Une augmentation du Smic

Au 1er mai, le Smic horaire sera revalorisé de 2,19 % et passera à 11,52 euros brut, soit une hausse de 25 centimes par rapport à sa valeur actuelle, a annoncé le ministère du Travail. Ainsi, le Smic brut mensuel atteindra ainsi 1.747,20 euros, soit une hausse de 37,92 euros brut par mois. En net, il s'élèvera à 1.383,08 euros, soit une augmentation mensuelle de 30,01 euros.

Cette hausse est une conséquence de l'augmentation de l'inflation, qui a atteint en mars 5,7% sur douze mois. Pour rappel, cette hausse automatique s'enclenche dès que celle des prix dépasse 2%.

Une augmentation des prestations sociales

Les prestations sociales vont augmenter de 1,6 % et c’est une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des Français. Cette augmentation, actée en avril dernier, devrait être visible dès ce vendredi 5 mai sur les comptes des bénéficiaires.

Ainsi, le montant du Revenu minimum de solidarité (RSA) passera de 598,54 euros à 608,12 euros pour une personne vivant seule.

De même, les allocations familiales vont également augmenter, passant de 139,83 euros à 142,07 euros pour un couple à faible revenu et avec deux enfants.

Hausse du prix du tabac

Mauvaise nouvelle pour les fumeurs. Certains paquets de cigarettes vont coûter plus cher à partir du 1er mai, d’après le document officiel des Douanes françaises. D'après nos confrères du Point, les paquets de Lucky Strike Bleu et Red vont passer de 10,60 euros à 11 euros. Même chose pour les Winfield rouge, Rothmans bleu et les Vogue Optimum Gold.

Et plus largement, d’ici à 2024, tous les paquets de cigarettes devraient atteindre le tarif de 11 euros pour 20 cigarettes.

Dernière ligne droite pour le chèque énergie

Attention, dépêchez-vous. Vous avez jusqu'au 31 mai pour demander le chèque bois, une aide allant de 50 à 200 euros pour les foyers les plus modestes se chauffant au bois.

Aujourd'hui en France, 3,4 millions de personnes se chauffent au bois, selon l’Ademe. Et près 2,6 millions de ménages peuvent prétendre à cette aide, selon les critères du gouvernement. Alors si vous souhaitez en faire la demande, rendez-vous sur le portail des chèques énergie exceptionnels du gouvernement.