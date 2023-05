Drapeau européen sur les mairies des villes de plus de 1.500 habitants : «il faut arrêter d'embêter les maires», selon Bruno Retailleau

«Il faut arrêter d'embêter les maires», a estimé ce jeudi sur CNEWS Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, après l'adoption cette nuit par les députés d'une loi rendant obligatoire les drapeaux français et européen au fronton des mairies de plus de 1.500 habitants.

Une loi qui fait grincer des dents dans le camp des Républicains. Après l'adoption cette nuit par les députés d'un texte émanant des députés macronistes et visant à rendre obligatoire les drapeaux français et européen au fronton des mairies de plus de 1.500 habitants, Bruno Retailleau est monté au créneau.

«Les députés LR ont eu raison de voter contre. Il faut arrêter d'embêter les maires, 1.000 d'entre eux ont déjà démissionné en trois ans. Arrêtons de mettre des contraintes sur les maires», a-t-il affirmé. Le chef de file des sénateurs Les Républicains a avancé une deuxième raison pour défendre son point de vue.

«On a qu'une seule patrie, ce qui n'exclut pas une solidarité européenne. L'article 2 de la constitution française évoque le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge comme emblème national de la France», a-t-il rappelé, sous-entendant indirectement que seule la bannière historique du pays possédait la légitimité d'être affichée devant les mairies.

Au terme d'un examen tendu, la proposition de loi a été soutenue par 130 voix contre 109 en première lecture et doit désormais être examinée par le Sénat.

Des amendements ont assoupli le texte initial, en permettant que les drapeaux puissent être hissés à proximité des mairies ou sur leurs toits et surtout en exemptant les communes de moins de 1.500 habitants de l'obligation de pavoisement, pour des raisons financières.