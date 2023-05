Bruno Le Maire : «La réindustrialisation, ce n'est pas la politique des riches»

«La réindustrialisation, ce n'est pas la politique des riches», a assuré ce vendredi sur CNEWS Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, alors qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer le déblocage de 700 millions d'euros pour développer des formations aux «métiers d'avenir» ou «en tension» dans l'industrie.

Une politique économique assumée. Ce vendredi, sur le plateau de CNEWS, Bruno Le Maire a défendu bec et ongles son bilan et celui du couple exécutif engagé dans une course à la réindustrialisation du pays.

«Nous ne menons pas une politique de riches, mais une politique de l'industrie. En ayant une imposition du capital moins chère, le territoire redevient attractif», a-t-il assuré. «C'est la première fois depuis trente ans que nous ouvrivons des usines et créons autant d'emplois dans l'industrie», ajoute le ministre de ministre de l’Économie et des Finances.

Emmanuel Macron a annoncé jeudi que 700 millions d'euros allaient être engagés pour développer des formations aux «métiers d'avenir» ou «en tension» dans l'industrie, au «plus près du terrain».

«On va accélérer massivement la formation aux métiers d'avenir de l'industrie» avec l'ouverture de 15.000 «nouvelles places» dès la rentrée 2023, avait-il dit en présentant un plan de réindustrialisation de la France.