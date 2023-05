Gabriel Attal : «La baisse des impôts est une réalité dans notre pays»

Invité de la Matinale sur CNEWS ce mardi 16 mai, Gabriel Attal, ministre chargé des Comptes publics, s'est exprimé sur la question des impôts en France.

Alors que la dette française frôle aujourd'hui les 3.000 milliards d'euros et, sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt, ne cesse d'augmenter, Bercy se veut confiant. Invité sur CNEWS ce mardi, le ministre chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a préféré loué la diminution de la fiscalité ces dernières années, plutôt que le montant des arriérés. «La baisse des impôts est une réalité dans notre pays», s'est-il ainsi félicité.

Selon lui, «les deux ne sont pas contradictoires». Et de ce fait, Gabriel Attal a tenu a rappeler le plan de désendettement engagé par le gouvernement pour revenir notamment sous les 3% de déficit en 2027.

«On va faire des propositions avec Bruno Le Maire pour faire des économies. La Première ministre a demandé à tous les ministères d'identifier 5% de marge de manœuvre dans leur budget», a-t-il poursuivi. «Il y a des secteurs sur lesquels on travaille davantage, tel que le Travail ou encore le Logement. Il y a peut-être des dispositifs qu'on peut réduire. On sait qu'on travaille beaucoup plus que nos voisins européens sans pour autant avoir de meilleurs résultats. Sur tous ces sujets on va avancer sans tabou dans les semaines qui viennent et on fera des annonces très concrètes», a-t-il conclu.