Affaire des «écoutes» : Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation, annonce son avocate

L'ex-président de la République Nicolas Sarkozy a annoncé via son avocate son pourvoi en cassation, suite à sa condamnation en appel à trois ans de prison dont un an ferme ce mercredi 17 mai, dans l'affaire dite des «écoutes».

«C’est un combat juste face à une décision inique et injuste», a lancé l'avocate de l'ex-président. Nicolas Sarkozy a annoncé son pourvoi en cassation, via son avocate Maître Jacqueline Laffont ce mercredi 17 mai.

Nicolas Sarkozy a été condamné en appel à trois ans de prison dont un an ferme un peu plus tôt, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des «écoutes».

Cette condamnation va au-delà des réquisitions, et l'ancien chef d'État devra ainsi porter un bracelet électronique. La cour d'appel de Paris a ainsi confirmé la peine prononcée en première instance, le 1er mars 2021, contre l'ancien président de la République, 68 ans, qui était présent au tribunal ce mercredi.

Maître Jacqueline Laffont a dénoncé une décision «inique et injuste», face aux médias présents sur place. «La justice est parfois un très long chemin difficile. Je pense que dans certains dossiers en particulier, la justice a beaucoup du mal à reconnaître ses torts», a-t-elle poursuivi.

Son avocat historique Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ont été également reconnus coupables d'avoir noué un «pacte de corruption» avec Nicolas Sarkozy en 2014 et condamnés à la même peine.