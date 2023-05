Gérard Larcher accuse Emmanuel Macron d'être le président «le plus dépensier de la Ve République»

Critiquant le gouvernement pour sa gestion des finances publiques, Gérard Larcher vise notamment Emmanuel Macron, qu'il juge trop «dépensier».

Aux yeux du président du Sénat, Emmanuel Macron mériterait d'être plus économe. Alarmé par le taux de dépense publique, Gérard Larcher redoute de voir la France «connaître une situation comme la Grèce», et accuse le chef d'Etat d'être le président «le plus dépensier de la Ve République».

«Il ne se passe pas un jour ou presque sans que le président de la République annonce de nouvelles dépenses», a déploré l'élu LR de Rambouillet (Yvelines), dans une interview accordée mercredi 17 mai à La Tribune. Faisant notamment référence à la baisse d'impôts de 2 milliards d'euros récemment promise par Emmanuel Macron aux classes moyennes, le président du Sénat s'«interroge sur le financement d'une telle mesure».

Il faut «revenir à la raison»

Il rappelle notamment que la France affiche le «taux de dépense publique» mais aussi le «taux de prélèvement obligatoire les plus élevés de l'UE». Au cours du dernier quinquennat, le premier d'Emmanuel Macron, les dépenses publiques ont augmenté de «240 milliards dont 60 milliards hors Covid», assure Gérard Larcher. Pire : elles devraient selon lui progresser de «220 milliards pour les cinq ans à venir».

Dénonçant une tendance «deux fois plus rapide que sous François Hollande», le président du Sénat juge urgent de «revenir à la raison». Appelant l'exécutif à mettre en place une «trajectoire à la fois claire, ambitieuse et crédible de baisse du déficit public», il met en garde le gouvernement : sans cela, les sénateurs LR ne voteront pas le projet de loi de programmation des finances publiques (LPFP), présenté en septembre prochain.