Harcèlement scolaire : Lindsay, une jeune collégienne de 13 ans, s'est suicidée

Lindsay, une collégienne de 13 ans victime de harcèlement, s'est suicidée à son domicile de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), vendredi 12 mai.

L'adolescente avait alerté la direction sur ces faits. Lindsay, une élève en classe de 4e, s'est suicidée vendredi 12 mai à son domicile de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. La jeune fille avait dénoncé aux personnels éducatifs du collège Bracke-Desrousseaux le harcèlement dont elle était victime depuis plusieurs mois, par un groupe de filles, selon La Voix du Nord.

Sa maman, Betty, a confié son impuissance auprès du quotidien régional ce mercredi 24 mai, en marge d'une marche blanche organisée en mémoire de la collégienne de 13 ans, qui aurait d'ailleurs dû souffler ses bougies hier. «J’ai frappé à toutes les portes. Finalement, c’est quand Lindsay est partie qu’ils ont décidé d’agir !». Selon la mère endeuillée, le harcèlement avait commencé «en septembre», dès la rentrée scolaire. «C’était des insultes au collège et ça continuait par message et sur Internet», a-t-elle expliqué.

Selon une camarade de Lindsay, la victime aurait été prise à partie par ce groupe de plusieurs filles, qui avait pour habitude de l'insulter. Une bagarre avait éclaté, filmée puis postée sur les réseaux sociaux.

L'Éducation nationale confirme le «harcèlement»

Contacté par nos confrères de BFMTV, le ministère de l'Education nationale a confirmé qu'une «première situation de harcèlement était connue et traitée», et «qu'une commission "harcèlement" et des sanctions adéquates avaient été prononcées» par le collège de la jeune fille.

Pourtant l'entourage de Lindsay soutient que rien n'avait été fait pour régler cette situation. «J’ai même écrit au président de la République !», a indiqué sa grand-mère, présente derrière une pancarte «Justice pour Lindsay. Stop au harcèlement» lors de la marche blanche qui a réuni des dizaines de personnes à Vendin-le-Vieil.

Une enquête a été ouverte à la suite de la mort de l'adolescente. Cette dernière devra déterminer l'existence d'un lien entre le harcèlement subi et le suicide de Lindsay, selon La Voix du Nord. La police judiciaire de Lens a entendu plusieurs personnes et «cinq ou six d’entre elles auraient été déférées vendredi, devant le parquet», annonce le quotidien régional. En parallèle, une cellule psychologique a été mise en place au sein de l'établissement.