Un alpiniste échappe à la mort à près de 8.000 m d'altitude après avoir été porté pendant 6 heures par un sherpa

Un alpiniste malaisien, à bout de force et frappé par le froid, a été sauvé par un sherpa jeudi 18 mai alors qu'il gravissait l'Everest (frontière entre le Népal et la Chine). Le guide a porté la victime sur son dos pendant près de six heures.

L'alpiniste a pu compter sur sa bonne étoile. Alors qu'il accompagnait un grimpeur dans son accession du mont Everest, un sherpa a découvert un homme seul et frigorifié sur le parcours du toit du monde, le 18 mai dernier selon Reuters.

Gelje Sherpa, a en effet expliqué que la victime se tenait à une corde, un peu en dessous de 7.920 mètres, ce qui correspond au Camp IV, le dernier pallier avant le sommet. Il était seul dans une partie nommée la «zone de la mort», où la température peut chuter sous les -30°C et qui n'est pas épargnée par des vents forts.

«Nous l'avons transporté sur notre dos»

Le sherpa âgé de 30 ans a alors pu dégager l'alpiniste, afin de le déplacer vers une surface plus facile d'accès et plus basse, dans l'attente de son sauvetage. Quelques temps après avoir entamé sa descente, le guide a été épaulé par un autre sherpa, qui progressait sur le parcours.

«Nous avons enveloppé l’alpiniste dans une natte de couchage, l’avons traîné sur la neige ou l’avons transporté à tour de rôle sur le dos jusqu’au camp III», a-t-il déclaré. Le camp III, lui, est situé à 7.470 mètres d'altitude, où «l'hélicoptère de sauvetage a pu se poser» et secourir l'alpiniste.

«Il est presque impossible de sauver des alpinistes à cette altitude», a déclaré à Reuters un responsable du ministère du Tourisme, Bigyan Koirala, qualifiant cet acte d'une «opération très rare». Selon les autorités népalaises, au moins 12 alpinistes sont morts dans leur ascension du mont Everest au cours de huit dernières années, tandis que cinq autres sont toujours portés disparus.