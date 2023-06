Feux de forêt : production de Canadair relancée, moyens renforcés... Ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron

Le président de la République était sur la base aérienne de la Sécurité civile de Nîmes-Garons pour faire le point sur les moyens de lutte contre les risques d'incendies pour l'été. Il est revenu sur le lancement de la «Météo des Forêts», tout en annonçant une hausse d'effectifs chez les sapeurs-pompiers.

«Les moyens ont été renforcés pour l'été 2023». C'est le mot d'ordre à retenir après la prise de parole d'Emmanuel Macron depuis la base de Nîmes-Garons, dans le Gard. Le chef de l'État s'est rendu sur un territoire directement concerné par les périodes de sécheresse et les risques d'incendies.

Devant les sapeurs-pompiers locaux, il a annoncé les moyens mis en place par le gouvernement. L'été dernier, 60.000 hectares de forêts étaient partis en fumée, un quasi-record de surface brûlée sur une année.

De «22 colonnes de pompiers en 2021 à 51 cette année»

Parmi les premières annonces du discours d'Emmanuel Macron, celles liées aux effectifs de la Sécurité civile. «Nous allons passer de 22 colonnes de pompiers en 2021 à 51 colonnes cette année, nous avons donc plus que doublé» les effectifs, a indiqué le président de la République.

Policiers nationaux, gendarmes, policiers municipaux, pompiers, secouristes, infirmiers, médecins, enseignants, serviteurs de l’État, vous méritez respect et considération.





La Nation sait ce qu’elle vous doit. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 25, 2023

En sachant qu'une colonne de pompiers est constituée de plusieurs moyens d'équipements et d'interventions (véhicule de reconnaissance, camion-citerne, etc), ce qui représente entre 50 et 60 agents. Ainsi, ce sont près de 1.500 pompiers supplémentaires qui devraient être mobilisés pour l'été.

Une «montée en puissance des moyens aériens»

Même son de cloche du côté du dispositif aérien. Le gouvernement dispose désormais de 47 appareils et souhaite continuer «la montée en puissance des moyens aériens» sur le territoire. Plus concrètement, la flotte française de lutte contre les incendies est passée de deux à huit Dash 8 et de zéro à 10 hélicoptères. «On a complètement transformé, ces six dernières années, nos moyens à disposition», a souligné Emmanuel Macron.

Mais la plus grande annonce concerne le Canadair. «C'est une fierté française, mais c'était aussi la fin d'une filière industrielle». Aujourd'hui, le président a indiqué la «relance de la filière Canadair» en partenariat avec les industriels français. Ces derniers vont également travailler en collaboration avec les services de l'État pour l'élaboration de bombardiers d'eau «adaptatifs» pouvant lutter contre plusieurs types d'incendies et sur plusieurs topographies (forêts, montagnes).

En cela, sa présence sur la base de Nîmes-Garons n'a rien d'un hasard. Celle-ci, dont l'objectif est d'être «une base européenne» et un «trésor de notre Société civile française», va se doter de simulateurs de pilotage de Canadair. «Les deux premiers seront déployés au plus tard en 2027», a-t-il précisé.

«Météo des Forêts» et sensibilisation

Elle était très attendue par les collectivités locales, la «Météo des Forêts» est désormais disponible sur le site internet de Météo-France. Avant tout, il s'agit d'un moyen de prévention, indiquant les départements les plus à risque en fonction du niveau de sécheresse et des prévisions météorologiques.

«C'est extrêmement important [...] que nos compatriotes sachent le degré de risque», a rappelé Emmanuel Macron, tout en ajoutant qu'il s'agit d'un «travail clé pour responsabiliser chacun» face à «de la négligence et un manque d'informations». Il appelle également à continuer «le travail de sensibilisation dans nos écoles».

En fin de discours, le président de la République a voulu saluer le travail des pompiers. «Je sais les risques que vous prenez, l'engagement qu'est le vôtre quand le risque advient. Vous faites partie des héros du quotidien». Selon un bilan départemental, 27 pompiers ont été légèrement blessés dans les incendies qui ont ravagé la Gironde l'année dernière.