Education : un jeune Français sur dix en difficulté de lecture, selon une étude

D'après une étude publiée par le ministère de l'Education ce mardi 6 juin, un jeune sur dix aurait des difficultés en lecture et en compréhension de texte.

Un constat plus qu’alarmant. Selon une étude du ministère de l’Education, près d’un jeune Français sur dix, âgé de 16 à 25 ans, est actuellement en situation de «difficulté de lecture». Et près de la moitié de ces jeunes est considérée comme étant en situation d’illettrisme.

Cette étude s’appuie sur des tests conduits auprès des 750.000 participants à la Journée Défense et citoyenneté au cours de l’année 2022. La Depp, agence des statistiques du ministère chargé de l’Education, indique dans sa note que 11,2% des jeunes «sont en difficulté dans le domaine de la lecture».

D'importantes lacunes au niveau du vocabulaire

L’étude analyse d’abord le niveau de compréhension de l’écrit afin de faire la différence entre les jeunes en difficulté et ceux qui ne le sont pas. Près de la moitié d'entre eux peut être considérée «en situation d’illettrisme».

Ils se caractérisent notamment «par une compréhension en lecture très faible, voire inexistante». Ceux qui rencontrent les difficultés les plus sévères, et qui représentent 4,9% de l'ensemble, se caractérisent par un «déficit important de vocabulaire».

On trouve ensuite 10% de jeunes «aux acquis limités», qui «parviennent à compenser leurs difficultés pour accéder à un certain niveau de compréhension». La lecture «reste, pour eux, une activité laborieuse, mais qu'ils savent mettre en œuvre pour en tirer profit».

En revanche, 78,9% des jeunes sondés lors de la JDC sont considérés comme étant des «lecteurs efficaces» par la note de l’agence des statistiques.

des différences entre sexes et départements

La Depp note que les difficultés au niveau de la lecture se réduisent au fur et à mesure que les études des élèves concernés avancent. Elle indique également que les garçons seraient plus en difficulté que les filles face à la compréhension d’un texte, avec respectivement 12,9% et 9,1% de personnes en difficulté.

L’étude s’est également concentrée sur les territoires où les jeunes de 16 à 25 ans font le plus face aux difficultés : c’est l’Outre-Mer qui concentre les pourcentages les plus élevés d’élèves en difficulté avec 55,7% à Mayotte, 51,8% en Guyane ou encore 30,4% en Guadeloupe.

En France métropolitaine, la Seine Saint-Denis (15,5%), la Nièvre (14,5%) et l’Yonne (14,4%) sont particulièrement épinglées par la Depp