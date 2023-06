Réforme des retraites: la motion de censure NUPES devrait être débattue lundi

La Nupes a déposé une motion de censure concernant la réforme des retraites. Elle sera débattue ce lundi, devant l'Assemblée Nationale.

La motion de censure déposée par l'alliance de gauche contre le gouvernement Borne, après l'échec d'une tentative d'abrogation de la retraite à 64 ans, devrait être débattue lundi devant l'Assemblée nationale, a appris l'AFP ce samedi, de sources parlementaires.

«Le gouvernement et sa majorité ont à nouveau bafoué les droits du Parlement pour l’empêcher de se prononcer sur l’abrogation du recul de l’âge de départ à la retraite», dénonce la Nupes dans la motion déposée ce vendredi.

«Un mépris constant»

Les députés LFI, PS, EELV et PCF y pointent du doigt également «le mépris constant depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites affiché à l’égard de nos concitoyens et concitoyennes et des organisations syndicales».

Défendue à la tribune par la socialiste Valérie Rabault, la motion de censure devrait être discutée et mise au vote à partir de 16h ce lundi, une conférence des présidents de l'Assemblée nationale étant convoquée juste avant pour le confirmer.

Une précédente motion de censure du groupe Liot avait échoué de peu en mars, à neuf voix près. Les députés Liot ont décidé de ne pas déposer de nouvelle motion, «les conditions de succès» d'une telle initiative n'étant «pas réunies actuellement, notamment du fait de l'attitude d'une partie du groupe Les Républicains», selon un communiqué.

Pour rappel, 19 députés LR sur 61 avaient voté la censure en mars dernier, après le recours au 49.3 par la Première ministre, Elisabeth Borne, pour faire passer la réforme.