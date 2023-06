Salaires : combien les fonctionnaires français gagnent-ils ?

Alors que les syndicats réclamaient une augmentation de 10% et que le point d’indice de la fonction publique sera finalement revalorisé de 1,5% au 1er juillet, avec une prime supplémentaire pour les plus bas salaires, combien gagne en moyenne un fonctionnaire français ?

C’est le grand chantier de 2023. Le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, doit mener à bien la réforme de la rémunération et des carrières des agents publics, promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle. Et pour cause, face à une forte inflation et après cinq ans de gel du point d’indice, les 5,7 millions de fonctionnaires attendaient des mesures «d’urgence» et «immédiates».

Un fonctionnaire est une personne employée par un organisme public dans un emploi permanent, autrement dit, c’est un salarié de l’Etat. En France, environ 20% de la population active travaille ainsi dans la fonction publique. Derrière ce terme se cache une diversité de métiers (juges, infirmiers, agents comptables, enseignants, militaires...) et de statuts (titulaires, contractuels, agents publics de l’Etat, des collectivités territoriales ou hospitaliers).

Un salaire moyen de 2.380 euros net par mois

Selon les dernières données de l’Insee, en date de 2020, et qui ne prennent donc pas en compte l’augmentation de 3,5% du 1er juillet 2022, ni celle de 1,5% qui s’appliquera au 1er juillet 2023, un agent de la fonction publique gagne en moyenne 2.380 euros net par mois. En ajoutant successivement les deux hausses du point d'indice, on obtient un salaire moyen d'environ 2.500 euros. Toutefois, il existe plusieurs catégories de fonctionnaires et donc plusieurs catégories de salaires.

Dans le détail, les fonctionnaires sont séparés en trois catégories (fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale, et fonction publique hospitalière). Chacune est séparée en trois catégories de salaires (catégories A, B et C), en fonction des responsabilités et du diplôme. La catégorie A est la mieux payée, avec une rémunération mensuelle moyenne de 3.010 euros net, contre 2.510 euros pour la catégorie B et 1.910 euros pour la catégorie C.

Plusieurs catégories de fonctionnaires

La fonction publique d’Etat compte 2,49 millions d’agents (44%) et regroupe tous les membres du personnel dans les ministères, les préfectures et les établissements scolaires. Ils bénéficient d’un salaire moyen de 2.640 euros par mois en 2020 (contre 2.620 euros net par mois en 2015). La fonction publique territoriale regroupe 1,94 million d’employés (34%) qui travaillent au sein des régions, départements ou communes. Ils bénéficient d’un salaire moyen de 2.020 euros par mois en 2020 (contre 1.980 euros net en 2015).

Enfin, La fonction publique hospitalière compte 1,18 million d’agents, qui évoluent au sein d’établissements publics de santé (centres hospitaliers régionaux et universitaires ; centres hospitaliers), ou d’établissements publics sociaux et médico-sociaux. Ils bénéficient en moyenne d’un salaire de 2.460 euros par mois en 2020 (contre 2.350 en 2015).

Dans chacune de ces sections de la fonction publique, les fonctionnaires de catégorie A gagnent plus que ceux de la catégorie B, qui gagnent eux-mêmes plus que ceux de la catégorie C. Le statut des fonctionnaires est également un élément à prendre en compte. Les agents publics titulaires gagnent ainsi 2.440 euros net par mois en moyenne, contre 1.950 euros net pour les contractuels (remplaçants ou exerçant des missions ponctuelles).

Des salaires dans la moyenne européenne

Mais ces salaires moyens sont logiquement tirés vers le haut par les plus fortes rémunérations dans la fonction publique. Plus représentatif, le salaire médian s’élève à 2.130 euros net par mois dans l’ensemble de la fonction publique, toujours selon l’Insee. Cela signifie que la moitié des agents publics gagne moins que cette somme, tandis que l’autre perçoit une rémunération supérieure.

Enfin, au niveau européen, selon une étude de l’institut européen France Stratégie, les fonctionnaires français se trouvent à peine dans la moyenne en termes de rémunération. Ils sont largement moins bien payés que les fonctionnaires luxembourgeois ou irlandais, mais aussi que leurs collègues belges, allemands voire espagnols. A l'inverse les fonctionnaires français sont mieux payés que leurs équivalents des pays scandinaves. Lanterne rouge : les salaires des fonctionnaires en Suède et au Royaume Uni.