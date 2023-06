Artistes nus devant des enfants : quelle est cette association qui fait polémique à Lyon ?

Adepte de l’écosexualité, l’association Lundy Grandpré propose des spectacles d’individus nus dans un jardin près de sextoys. Une subvention destinée à cette dernière doit être votée par la ville de Lyon (Rhône) le 29 juin prochain mais de nombreuses voix s’élèvent pour la contester.

Lundy Grandpré au cœur d’une affaire de mœurs. Adepte de l’écosexualité, l’association Lundy Grandpré propose des spectacles d’individus nus dans un jardin près de sextoys, et à la vue d’enfants, selon certains. Sur son site internet, cette dernière publie même des photos et des vidéos équivoques, accompagnées d’un texte ne laissant place à aucune ambiguïté.

«Un jardin comme espace de subversion des normes établies. Un jardin où l’on danse ensemble en hommage aux godes, liens subversifs entre le public et le privé, l’intime et le politique. Un jardin où l’on baise avec les plantes et partage des tisanes. Un jardin où l’on éveille son corps aux joies de la pratique et de la pensée écosexuelle», décrit l’association.

D’après le magazine LyonMag, la municipalité de Lyon, sous l’impulsion de l’adjointe au maire déléguée à la Culture Nathalie Perrin-Gilbert, souhaite voter une subvention de 1.500 euros pour soutenir Lundy Grandpré le 29 juin prochain.

Une levée de boucliers contre lundy grandpré

Cette décision a provoqué l’indignation de Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement de la ville, sur Twitter. «La ville de Lyon et son Maire Gregory Doucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L’utilisation militante et extrémiste du budget n’a plus de limite. L’indécence non plus», dénonce ce dernier sur le réseau social.

La ville de Lyon et son Maire @Gregorydoucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L’utilisation militante et extrémiste du budget n’a plus de limite. L’indécence non plus. pic.twitter.com/fpzDBxoSsD — Pierre OLIVER (@poliver69) June 13, 2023

Dans un tweet, l’essayiste et ancienne conseillère régionale PS d'Île-de-France Céline Pina s’est jointe au mouvement de contestation. «Bien sûr si cette performance vous dérange, vous êtes un ignoble fasciste, indigne des lumières progressistes d’EELV», regrette l’auteure sur le réseau social.

Vous voulez que vos enfants soient initiés à l’#écosexualité ? Grâce à @Gregorydoucet, maire de Lyon et les artistes de Lundy Grandpré, c’est possible. Bien sûr si cette performance vous dérange, vous êtes un ignoble fasciste, indigne des lumières progressistes d’#EELV. https://t.co/FzUS42uEMm — Céline Pina (@celine_pina) June 13, 2023

Face à cette polémique grandissante, l'adjoint au maire Gautier Chapuis a apporté quelques précisions dans un long thread sur Twitter ce mercredi après-midi.

[#THREAD]



Une vidéo prise à #Lyon tourne sur les réseaux sociaux depuis hier, montrant un montage avec des artistes dénudés devant des enfants.





Retour sur ce cas de désinformation de notre société, à dérouler pic.twitter.com/JzQE7CyHcp — Gautier Chapuis (@ChapuisGautier) June 14, 2023

Il a d'abord pointé du doigt un «cas de désinformation», relayant le planning du spectacle divisé en trois catégories d'âge pour le public. Le co-président du groupe «Les écologistes» de la ville de Lyon a précisé que les images relayées dans les médias dataient de 2021.

Gautier Chapuis a ajouté que les enfants présents à la représentation initialement réservée aux adultes étaient ceux «de connaisseurs de la scène artistique» et qu'il ne s'agit donc pas «d'un spectacle donné spécialement pour les enfants».