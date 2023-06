Jérôme Le Banner : le champion français de kickboxing condamné pour corruption

Le champion français de kickboxing Jérôme Le Banner a été condamné pour des faits de corruption lundi 12 juin par le tribunal correctionnel du Havre (Seine-Maritime), à 5 mois de prison avec sursis et 5.000 euros d’amende, dans le cadre d'une affaire impliquant sa compagne et des policiers.

Un colosse face à la justice. Le multiple champion du monde de kickboxing et de boxe thaïlandaise Jérôme Le Banner a été condamné à 5 mois de prison avec sursis et 5.000 euros d’amende par le tribunal correctionnel du Havre (Seine-Maritime), dans le cadre d'une affaire de corruption de deux policiers.

Selon le quotidien régional Paris Normandie, la légende française du K1 au Japon aurait essayé de corrompre deux policiers afin de faire disparaître un dossier sur un accident de voiture impliquant son ex-épouse, alcoolisée au volant. «Des prélèvements sanguins montrent une conduite en état d’alcoolémie et des traces de stupéfiants, que Madame Gallant réfute en expliquant qu’elles proviennent d’une boisson canadienne… De plus, étant canadienne, elle n’a pas le droit de conduire en France et n’a pas d’autorisation de résider en France», a expliqué le président du tribunal ce lundi.

Selon cette même source, l'ancienne compagne du combattant, la réalisatrice Mélissa Gallant, aurait été contrôlée positive aux stupéfiants suite à l'accident survenu dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Leur voiture s'était encastrée dans une maison à Octeville-sur-Mer, nichée entre le Havre et Étretat, provoquant des blessures chez le boxeur poids lourd et son ex-compagne.

Deux policiers impliqués

Face au risque de voir Mélissa Gallant être poursuivie, Jérôme Le Banner aurait contacté une proche du couple, qui officie dans la police judiciaire du Havre. Cette dernière, qui comparaissait devant le tribunal correctionnel du Havre pour «corruption passive», aurait mis en contact Jérôme Le Banner avec un autre policier, gérant les procédures d'accident, également présent au tribunal ce lundi.

D'après l'enquête, des SMS échangés entre Jérôme Le Banner et l'officière de la police judiciaire du Havre feraient état d'un arrangement. «Le dossier va se perdre au fond d’un tiroir», a notamment écrit la fonctionnaire de police à l'endroit de JLB. Un autre SMS, cette fois-ci de la personne responsable des accidents, remerciait le sportif pour une bouteille de vin, quand un autre expliquait que la personne était fière de «donner un coup de paluche» au couple.

Jérôme Le Banner, Mélissa Gallant ainsi que les deux policiers impliqués dans cette affaire de corruption ont été tous les quatre condamnés à 5 mois de prison avec sursis, et ont toujours la possibilité de faire appel de cette décision de justice.