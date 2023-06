Météo : 13 départements toujours placés en vigilance orange aux orages ce dimanche

Selon Météo-France, 13 départements sont toujours placés en vigilance orange ce dimanche pour des orages.

Une vague d'orages a traversé une partie de la France dimanche, causant en Normandie et en Ile-de-France des inondations, une mini-tornade, des perturbations dans la circulation des trains ainsi que des coupures de courant.

Dans son bulletin de 21H15, Météo-France a réduit le nombre de départements en vigilance orange à treize, contre 44 départements dans l'après-midi, des Hauts-de-France au Sud-Ouest.

Fin de #vigilance orange #orage sur le sud-ouest du pays et l'Ile-de-France anticipée à 21h. pic.twitter.com/kxOQ4gdv98 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 18, 2023

Des rafales de vent à 105 km/h ont été enregistrées à Orléans, ainsi qu'un «épisode tornadique» sur la commune d'Yvetot en Seine-Maritime, et des grêlons «de 2 à 4 cm» dans le Cher, toujours selon Météo-France.

Le vent a soufflé également fort à Paris, avec une rafale enregistrée à 99 km/h par Météo-France à sa station du parc Montsouris, dans le sud de la capitale.

Des coupures de courant

Ces orages ont vraisemblablement provoqué des coupures de courant en Ile-de-France, avec 11.000 foyers sans électricité dans le Val-d'Oise, a annoncé le gestionnaire du réseau de transport électrique RTE.

Environ 1.000 foyers étaient privés d'électricité dimanche en début de soirée dans l'Eure et, selon Enedis, plus de 2.000 foyers n'avaient pas non plus de courant dans la Sarthe à 20H30.

Ces évènements météorologiques ont aussi perturbé «l'ensemble du réseau ferroviaire sur l'Ile-de-France et le grand bassin parisien» dans la soirée avec un «grand nombre d'incidents», selon un porte-parole de la SNCF. Vers 21H30, il a néanmoins indiqué que le trafic avait repris «partout» et «en particulier à la gare du Nord».