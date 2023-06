«Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux» : la campagne choc pour sensibiliser les parents aux noyades d'enfants

Les ministères de la Santé et des Sports ont lancé ce lundi une campagne de sensibilisation aux noyades d’enfants, en partenariat avec l’institut national de la consommation.

Quatre semaines de sensibilisation pour un fléau. Chaque été, plus de 500 enfants sont victimes de noyade, alertent les ministères de la Santé et des Sports, dans leur campagne de prévention lancée dès ce lundi 19 juin et visible jusqu’au vendredi 14 juillet.

Cette sensibilisation, pensée en partenariat avec l’Institut national de la consommation, contient plusieurs spots déjà disponibles depuis un mois sur la chaîne YouTube de ConsoMag.

Dans ces vidéos, plusieurs mamans témoignent et racontent le jour où une noyade a coûté la vie à leur enfant. Élodie, maman de Noah, 2 ans et demi, Véronique, maman de Kalista, 1 an et demi, et Karine, maman de Joey, 2 ans et demi, ont participé à cette campagne «pour éveiller les consciences», mentionne la légende de la vidéo.

«Il suffit de quelques secondes pour qu’un enfant se noie. Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance. Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux», recommande une voix-off à la fin de chacun des poignants récits.

La noyade reste la principale cause de décès chez les enfants de moins de 6 ans.