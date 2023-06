Bordeaux : un SDF agresse violemment une grand-mère et sa petite fille devant leur domicile (vidéo)

Alors qu’une grand-mère et sa petite fille se trouvaient devant la porte d’entrée de leur domicile, à Bordeaux, ce lundi 19 juin, un homme s’est jeté sur les deux femmes avant de les projeter violemment à terre et de prendre la fuite.

Une violente agression. Ce lundi 19 juin, en pleine journée, sur le cours de la Martinique, au cœur de Bordeaux (Gironde) une grand-mère et sa petite fille ont été victimes d’une violente agression devant leur domicile. Le suspect a finalement été interpellé quelques heures plus tard.

Images insupportables de l’agression d’une grand-mère et de sa petite fille sur le cours de la Martinique au cœur de #Bordeaux et en plein jour.



Je leur adresse tout mon soutien.



J’appelle à la plus grande sévérité dans la réponse pénale. pic.twitter.com/71JV0RSqIj — Nicolas Florian (@NicolasFlorian_) June 19, 2023

Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir un homme, qui attend patiemment que les deux femmes entrent dans leur domicile, puis s'approche pour bloquer la porte d'entrée avec son pied, avant de se jeter littéralement à l'intérieur pour saisir les victimes et les projeter violemment à terre. On distingue ensuite l'homme qui semble s'emparer d'effets personnels des victimes par terre, avant de prendre la fuite.

Selon une source proche du dossier à CNEWS, le suspect interpellé dans la journée serait un Français, sans domicile fixe. Il a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour déterminer le mobile et les circonstances de cette agression.