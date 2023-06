Des migrants occupent la place du Palais Royal devant le Conseil d'Etat

Quelques tensions ont éclaté ce mardi soir devant le Conseil d'Etat, place du Palais Royal à Paris, où près de 600 migrants, accompagnés d'associations, se sont installés pour demander une mise à l'abri immédiate.

Vers 20h ce mardi 20 juin, en l'espace de trois minutes, des centaines de tentes ont été installées devant le Conseil d'Etat. A l’intérieur, des migrants n’ayant pas été reconnus mineurs par l’aide sociale à l’enfance, réclament une mise à l’abri de la part de l’Etat. Vers 22h, quelques tensions ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre.

«On est abandonné par la France. On n’a pas d’autres choix que de manifester pour montrer ce qu’on vit», a expliqué à l'AFP Mohammed Fofanah, originaire de Guinée équatoriale, qui fait partie des 700 migrants qui occupent l’école désaffectée dans le 16e arrondissement de Paris, depuis le 4 avril dernier. Sans eau, ni électricité, les associations alertent sur une urgence humanitaire.

L'opération de ce mardi soir a été organisée par les associations Utopia 56, Les midis du mie, Tara et Timmy, après une audience du tribunal judiciaire du 12 juin relative à l'expulsion de ces migrants. Le délibéré a été fixé au 30 juin.

Yann Manzi de l’organisation Utopia 56 a contesté cette date : «On s’attendait à une réponse dans la semaine. Or on est plus de 700 à l’intérieur. Ça devient une cocotte minute, ça devient ingérable. Si on ne fait rien, il va se passer un drame.» «On va déjà rester là toute la nuit. C'est envisageable d'occuper la place jusqu'au 30 juin», dénonce Marion Catusse, bénévole au sein de l'association Les midis du mie.