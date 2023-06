Sobriété énergétique : quelles sont les 14 mesures phares du gouvernement pour inciter les Français aux économies d’énergie ?

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a dévoilé dans la presse les quatorze mesures phares de l'acte II du plan de sobriété énergétique du gouvernement.

Après avoir engendré une diminution de 12% de la consommation d'énergie cet automne, le plan de sobriété du gouvernement passe à l'acte II.

Agnès Pannier-Runacher a en effet présenté une feuille de route estivale avec quatorze mesures phares, dans les colonnes du Parisien, ce mardi 20 juin.

D'après la ministre de la Transition énergétique, ce nouveau plan associe «dix grands secteurs - notamment les grandes entreprises, l'Etat, les collectivités, la grande distribution, le bâtiment ou encore les transports -, représentés à travers plus de 300 fédérations professionnelles».

La climatisation et la consommation de carburants dans le viseur

Concrètement, le gouvernement appelle les Français à ne pas relâcher leurs efforts pour réduire durablement leur consommation en électricité, gaz et carburants avec par exemple ce rappel à l'ordre aux bureaux et magasins : la climatisation ne doit pas faire descendre la température en dessous de 26 degrés.

«Dans les commerces, j'ai signé un décret l'an passé pour obliger les magasins à fermer leurs portes quand la clim fonctionne», rappelle Agnès Pannier-Runacher, demandant aux maires de faire appliquer ce décret.

Concernant la consommation de carburants, la ministre explique que vingt-sept entreprises du CAC 40 se sont engagées à demander à leurs salariés de rouler à 110 km/h maximum sur autoroute, au lieu de 130. «20 km/h en moins sur autoroute, c'est 20% de carburant et d'émissions de CO2 en moins», détaille-t-elle, précisant qu'en 2024, le malus augmentera pour les voitures les plus polluantes.

L'Etat et les collectivités ne sont pas en reste car les mêmes mesures que pour les entreprises devraient être appliquées, avec en plus un effort sur le numérique. «Dès 2024, tous les ministres et leurs cabinets seront équipés de matériels reconditionnés à 100%», assure Agnès Pannier-Runacher, qui souhaite «montrer l'exemple».

Des critères de sobriété pour les clubs de foot

Enfin le sport et l'industrie du spectacle sont aussi mis à contribution. «Pour l'octroi de la licence des clubs de football pour la saison prochaine - celle qui permet à ceux de Ligue 1 et de Ligue 2 de bénéficier des droits télévisuels -, des critères de sobriété énergétique seront pris en compte», annonce la ministre.

«Désormais, la lumière d'un stade ne sera allumée qu'une heure et demie avant la rencontre, contre trois heures auparavant». Même son de cloche pour les enseignes et publicités lumineuses qui doivent être éteintes la nuit.

Le tout sans sanctionner et en misant sur le bon sens de chacun. «L'incitation est beaucoup plus puissante que la menace», conclue Agnès Pannier-Runacher, qui compte bien «insister sur tout ce qui concerne les vacances».