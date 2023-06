La dissolution des Soulèvements de la terre prononcée en Conseil des ministres

La dissolution du collectif Les Soulèvements de la terre, créé début 2021, a été prononcée ce mercredi en Conseil des ministres.

Gérald Darmanin l'avait annoncé mardi. Ce mercredi, la dissolution des Soulèvements de la terre a été présentée et prononcée en Conseil des ministres, le gouvernement reprochant des violences au collectif écologiste.

«Aucune cause ne justifie les agissements particulièrement nombreux et violents auxquels appelle et provoque ce groupement», explique notamment le décret publié en fin de matinée.

Comme le souligne le décret de dissolution des « Soulèvements de la terre » présenté en Conseil des ministres, « aucune cause ne justifie les agissements particulièrement nombreux et violents auxquels appelle et provoque ce groupement. » pic.twitter.com/Tao0YCiKc4 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 21, 2023

Le gouvernement avait en effet engagé une procédure de dissolution dès le 28 mars, quelques jours après les violents affrontements entre gendarmes et opposants aux retenues d'eau de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) dont il avait imputé la responsabilité au mouvement.

La procédure était restée bloquée pendant plus de deux mois

La procédure, restée bloquée pendant plus de deux mois, est finalement sur le point d'aboutir après une nouvelle manifestation soutenue par SLT ce weekend, contre la liaison ferroviaire Lyon-Turin, marquée par des échauffourées.