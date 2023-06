Orages : voici les 5 gestes à éviter pour se protéger

Alors que l'été s'installe, les orages se multiplient. Dans notre pays, on compte chaque année plus de 470.000 impacts de foudre au sol selon Météo France, tandis qu'une centaine de personnes sont foudroyées. Voici les précautions à prendre.

S'écarter de toute structure métallique

On le sait, les métaux sont conducteurs d'électricité et les grandes structures métalliques telles que des hangars, des tours ou tout autre monument qui arbore une architecture métallique à l'extérieur doivent être évités et surtout ne jamais servir de refuge. De même, ne portez ou n'utilisez jamais un objet métallique qui pointe vers le haut, comme un parapluie, un club de golf, une raquette de tennis en métal, une pelle ou un outil.

Eviter les activités en extérieur

Un orage puissant éclate ? Réfugiez-vous rapidement dans une maison ou, si ce n'est pas possible, dans une voiture. Il est en effet déconseillé de poursuivre sa promenade en pleine nature si vous vous faites surprendre par une tempête orageuse. Si vous vous êtes aventurez en montagne éloignez-vous le plus possible des crêtes, du sommet ou d'autres points culminants, car c'est en général à ces endroits précis que frappe le plus souvent la foudre. Vous pouvez éventuellement trouver refuge dans une grotte, mais attention ici aussi il convient de prendre quelques précautions. Accroupissez-vous et évitez de toucher les parois qui pourraient être vecteurs d'électricité.

Ne pas se baigner ou se laver

Vous comptiez prendre un bain, une douche, piquer une tête dans une piscine ou plonger en pleine mer en plein orage. Erreur. Si éviter de s'immerger dans un lac, une rivière, un océan ou tout autre point d'eau est une évidence pour éviter toute électrocution, s'installer tranquillement dans sa salle de bain est également une mauvaise idée. Dans certains bâtiments, les canalisations peuvent en effet être touchées par la foudre et donc conduire l'électricité. Idem si vous aviez l'intention de faire la vaisselle.

S'éloigner des troncs d'arbres

C'est une vérité qu'on apprend dès le plus jeune âge : «lors d'un orage il ne faut jamais se réfugier sous un arbre». De larges branches et des feuilles pourraient vous mettre à l'abri de la pluie, mais retenez que se poster sous un arbre multiplie par 50 la probabilité d'être foudroyé, selon les statistiques. S'il convient particulièrement d'éviter un arbre isolé dans un champ par exemple, sortir rapidement d'une forêt est vivement conseillé si cela est possible.

Ne pas utiliser un téléphone fixe

Sauf en cas d'urgence, ne décrochez pas votre téléphone fixe. Dans certains cas, les lignes téléphoniques peuvent être victimes de surtension. En revanche, vous pouvez utiliser votre smartphone sans véritable souci, puisque le réseau cellulaire ne présente pas de risque. De manière générale, il est également conseillé de débrancher certains appareils électriques si vos prises ou multiprises de courant ne sont pas équipées de protection contre la foudre. L'idée étant d'éviter d'endommager vos appareils. Enfin, si vous captez la télévision via la prise d'antenne classique, cette prise doit être débranchée.