Voici la température idéale pour chaque pièce d’un logement en été

Il fait de plus en plus chaud et il est parfois difficile de trouver la température idéale pour notre intérieur. D'autant que cela peut changer d’une pièce à l’autre. Voici les recommandations en vigueur.

Du salon à la chambre, en passant par la cuisine, la température ne doit pas toujours être la même.

En effet, dans une pièce à vivre comme le salon, il faut pouvoir être à l’aise. Il est donc conseillé de maintenir une température entre 18 et 28 °C grand maximum.

Alors que dans un bureau ou dans une cuisine, qui sont souvent équipés de plusieurs appareils électriques, il est préférable de garder une température aux alentours de 18 °C.

Comme pour le salon, la chambre doit être une pièce où l’on doit se sentir à l’aise. Là-encore, il ne faut pas que la chaleur de la pièce passe au-dessus des 28 °C car cela risque d’avoir un impact sur votre sommeil et sur votre fatigue.

Pour la chambre d’un bébé, la température idéale est de 19 °C. En effet, les bambins n’ont pas la même capacité que les adultes à réguler leur température corporelle.

De manière plus générale, chacun supporte la chaleur différemment en fonction de son âge, de son niveau de fatigue ou encore de son état de santé.

Comment faire baisser la température chez soi en été ?

En hiver, il est assez simple de se réchauffer. À l’inverse, il est plus difficile de faire baisser les températures.

Mais il existe quelques astuces pour y contribuer. Il est notamment conseillé de laisser les fenêtres de son domicile fermées, avec les volets si possible, au moment où il fait le plus chaud, généralement entre midi et 16h.

Autre astuce, étendre un drap mouillé devant un ventilateur ou la climatisation. Végétaliser son logement ou repeindre les murs dans des teintes claires sont également des bonnes idées pour maintenir une température agréable.

Mais il y a aussi des choses à ne pas faire, comme cuisiner en utilisant son four ou encore de trop utiliser certains appareils électriques.