Refus d'obtempérer à Nanterre : la famille du conducteur tué va porter plainte

Deux plaintes vont être déposées par la famille du conducteur tué ce mardi matin après un refus d'obtempérer à Nanterre (Hauts-de-Seine).

La famille du jeune Naël, l'adolescent de 17 ans tué mardi matin à Nanterre (Hauts-de-Seine) par un policier après un refus d'obtempérer, va porter plainte, a annoncé son avocat Me Yassine Bouzrou.

Une plainte va être déposée pour homicide volontaire et une autre pour faux en écriture publique, car "les policiers ont menti en affirmant que le véhicule du jeune Naël avait tenté de les percuter et de commettre un homicide sur leur personne", a dénoncé Me Bouzrou.