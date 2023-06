Emeutes en France : enquête pour tentatives de meurtre après l'agression de deux policiers en civil

Deux policiers ont été gravement blessés à Marseille dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils ont été reconnus alors qu'ils étaient hors-service. Une enquête pour tentatives de meurtre a été ouverte.

Frappés parce que policiers. Après la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre (Hauts-de-Seine), les émeutes ne s’arrêtent pas et touchent de plus en plus de villes.

Alors qu’ils ne travaillaient pas, deux policiers marseillais ont été reconnus dans la nuit de jeudi 29 au vendredi 30 juin par des émeutiers et ont été pris à partie. Une enquête pour tentatives de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique a été ouverte.

Selon La Provence, les deux officiers de la police judiciaire rentraient de soirée, en voiture, lorsqu’ils ont été bloqués par une poubelle en feu sur la route.

L’un d’entre eux est alors sorti du véhicule pour dégager la voie et c’est à ce moment-là qu’il a été reconnu par des émeutiers.

Agressés par une vingtaine d'individus

Les deux hommes ont ainsi été pris à partie par une vingtaine d’individus et ont été violemment agressés.

Le premier a eu la mâchoire fracturée et le deuxième a reçu plusieurs coups de couteau. Ils ont été transportés à l’hôpital.

Quant à leurs agresseurs, ils sont toujours recherchés et aucune interpellation n’a été réalisée.