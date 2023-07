Emeutes en France : «Où trouvent-ils toutes ces armes ?», s'interroge Elon Musk sur Twitter

Le milliardaire américain Elon Musk a été surpris par une vidéo d’un homme tirant sur une caméra avec un fusil à pompe, à Nîmes, lors des émeutes qui secouent le pays depuis la mort du jeune Nahel, mardi dernier, par un tir de policier.

Les émeutes continuent en France depuis la mort de Nahel, mardi dernier, et certaines vidéos dépassent les frontières. Elon Musk a notamment témoigné de sa stupeur face à des images montrant un individu en train de tirer sur une caméra de surveillance avec un fusil à pompe.

«Wow», telle a été la première réaction du propriétaire de Twitter face à une vidéo, non authentifiée, d’un homme en train de tirer sur une caméra à Nîmes, lors de la quatrième nuit d’émeutes.

Where do they get all the guns? Individual gun ownership in Europe is extremely limited, but not zero.





Most of these guns must therefore be stolen or illegally imported.

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023