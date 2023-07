«Mais ferme ta pu.... de gueule» : la violente réponse du maire de Franconville à Sandrine Rousseau sur Twitter au sujet des émeutes

Le maire divers droite de Franconville (Val-d'Oise), Xavier Melki, s'en est violemment pris à Sandrine Rousseau sur Twitter vendredi, après ses propos concernant les récents pillages en France.

«Mais ferme ta putain de gueule et viens voir dans nos mairies comment ça se passe. Pauvre fille.» Xavier Melki, le maire divers droite de Franconville dans le Val-d'Oise, a vivement réagit aux propos de Sandrine Rousseau, vendredi soir.

Mais ferme ta putain de gueule et viens voir dans nos mairies comment ça se passe. Pauvre fille. https://t.co/XyORJ8ZWjD — Xavier MELKI (@xaviermelki) June 30, 2023

Les raisons de telles invectives : la députée écologiste de Paris se questionnait, vendredi sur Twitter, sur le lien entre les émeutes et scènes de pillage, consécutifs à la mort de Nahel mardi 27 juin par le tir d'un policier, et la pauvreté. «Peut-être est-ce à analyser politiquement et pas sécuritairement ?», s'est interrogée l'ex-secrétaire générale adjointe d'Europe Ecologie Les Verts (EELV).

Et si le pillage avait à voir avec la pauvreté ?



Les marques avec le sentiment de relégation ?





Peut être est-ce à analyser politiquement pas juste sécuritairement ?#Nanterre — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) June 30, 2023

Si l'élu du Val-d'Oise ne s'est pas privé d'insulter copieusement la députée, cette déclaration n'a pas manqué de faire réagir d'autres élus, de manière plus modérée. «Rien ne peut justifier le pillage», a protesté Eric Ciotti, le président des Républicains. Le député Renaissance Mathieu Lefèvre a quant à lui déclaré : «Sandrine Rousseau ne recule devant rien et trouve des excuses à l'inexcusable : les pillages. Honte à vous.»