Baccalauréat 2023 : à quelle date et où consulter les résultats ?

Après avoir passé l’ensemble des épreuves du Baccalauréat 2023, les élèves de Terminale pourront consulter leurs résultats ce mardi 4 juillet dès 8h. Ils pourront les retrouver dans leur établissement scolaire ou sur Internet.

Le verdict va tomber pour les 718.723 candidats au Bac 2023. Après avoir passé toutes les épreuves du Baccalauréat 2023, ainsi que le Grand oral cette semaine, les élèves de Terminale pourront consulter leurs résultats ce mardi 4 juillet dès 8h.

Les candidats au Bac ont planché sur les épreuves de spécialité entre le lundi 20 et le mercredi 22 mars 2023. Ils ont également passé l’épreuve écrite de philosophie le mercredi 14 juin, puis celle de Français le jeudi 15 juin et le Grand oral du 19 juin au 30 juin.

Les résultats du Baccalauréat seront affichés comme chaque année dans les établissements scolaires. Ils seront aussi disponibles sur le site du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, ainsi que sur les sites spécialisés.

A noter que chaque candidat devra se rendre dans son centre d’examen pour retirer son diplôme et son bulletin, ou pour connaître la marche à suivre en cas d’échec.

Le rattrapages du Baccalauréat du 5 au 7 juillet

Les candidats de la filière générale et technologique qui ont obtenu plus de 10 de moyenne seront admis et ceux qui ont obtenu entre 8 et 10 de moyenne devront passer les oraux de rattrapage entre le mercredi 5 et le vendredi 7 juillet. Enfin, ceux qui ont eu une note inférieure à 8 seront recalés à l’examen.

Pour les élèves de Terminale générale qui n’ont pas pu passer les épreuves de juin en raison d’un cas de force majeure, les «épreuves de remplacement» seront programmés du jeudi 7 au mercredi 13 septembre. Concernant les étudiants de la voie technologique, les épreuves de remplacement se dérouleront du mardi 5 au vendredi 15 septembre.

Lors du Baccalauréat 2022, 91,1% des candidats à l’échelle nationale ont été reçus à l’examen après la session de rattrapage.