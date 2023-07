Seine-et-Marne : un père soupçonné d'avoir égorgé son fils et grièvement blessé sa famille

Un père de famille soupçonné d'avoir égorgé son fils et blessé sa femme et sa fille à l'arme blanche, à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), a été placé sous surveillance ce dimanche 2 juillet à l'hôpital.

L'enfant a été retrouvé mort. Un père de famille soupçonné d'avoir égorgé son fils de 6 ans et blessé à l'arme blanche sa femme et sa fille, à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), a été placé sous surveillance à l'hôpital ce dimanche 2 juillet.

Le procureur de Melun Jean-Michel Bourlès a confié à l'Agence France-Presse que le père de famille était bel et bien le principal suspect dans cette affaire, confirmant une première information de nos confrères d'Actu17.

La fille hospitalisée

Les gendarmes ont été prévenus vers 15h dimanche, et ont découvert le corps de l'enfant mort, égorgé. La sœur, la mère et le père ont eux été retrouvés avec des plaies situées au niveau du cou. La jeune fille a été transportée à l'hôpital Necker dans un état grave. Son pronostic vital n'était cependant plus engagé dimanche soir.

Les enquêteurs ont saisi au domicile un cutter ensanglanté, vraisemblablement l'arme utilisée par le père de famille. Dimanche soir, l'état de santé du père n'était toujours pas compatible avec un placement en garde à vue.

L'autopsie du corps de l'enfant a été réalisée ce lundi matin, tandis que l'enquête a été confiée aux gendarmes de la brigade de recherche de Melun, assistée par la section de recherches de Paris.