«Elle pouvait plus tenir debout» : accusé de viol, le youtubeur TheKairi78 donne sa version des faits

Alors qu’une enquête a été ouverte par le parquet de Paris à la suite de la plainte d’une jeune femme qui l’accuse de l’avoir droguée et violée, le youtubeur Jaoued Daouki, alias TheKairi78, conteste les accusations et donne sa version des faits.

Une défense pour le moins bancale. Accusé par une femme de l’avoir droguée et violée, le Youtubeur TheKairi78 a donné sa version des faits dans une interview pour Le Parisien publiée ce 3 juillet.

Il a affirmé que le rapport sexuel avec la jeune femme était «consenti» et a nié l’avoir droguée. «On a tous les deux bu plusieurs verres», a-t-il dit, affirmant que la jeune femme «était à l’ouest» et avait vomi à plusieurs reprises sous l’effet de l’alcool. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux il explique également : «il fallait que je la porte», « elle pouvait plus se lever», «elle pouvait pas tenir debout».

voilà pour ceux qui demandent des clips, voici ses mots : « elle vomit toutes ses tripes », « il fallait que je la porte », « elle pouvait plus se lever », « elle pouvait pas tenir debout », et ça finit par « il y a eu ce qu’il y a eu entre elle et moi » j’ai rien à ajouter de + pic.twitter.com/GBsMQ51aN8 — Edarogg (@edarogg) July 3, 2023

TheKairi78, de son vrai nom Jaoued Daouki, s’est également exprimé via son compte Twitter. «Je me tiens devant vous aujourd'hui pour demander votre soutien face à une accusation grave de viol qui pèse sur moi. Je rejette fermement ces allégations et je compte sur votre compréhension pendant cette période difficile», a-t-il écrit en préambule, précisant avoir «confiance en notre système judiciaire pour faire la lumière sur cette affaire».

Je me tiens devant vous aujourd'hui pour demander votre soutien face à une accusation grave de viol qui pèse sur moi. Je rejette fermement ces allégations et je compte sur votre compréhension pendant cette période difficile. J'ai confiance en notre système… pic.twitter.com/klNROlsrsv — TheKairi78 (@TheKairi78) July 3, 2023

La victime présumée a porté plante ce dimanche 2 juillet, a rapporté Le Parisien, et le parquet de Paris a ouvert une enquête et saisi le 1ᵉʳ district de la police judiciaire de Paris. Les faits remontent à la nuit de samedi à dimanche. La jeune femme aurait au cours de cette soirée fait connaissance avec le streamer sur le rooftop du Peninsula, un hôtel situé dans le 16e arrondissement de Paris.

Cette dernière affirme avoir perdu connaissance sur le trajet de son domicile alors qu’elle se trouvait avec le trentenaire dont la chaîne cumule plus de 3,8 millions d’abonnés, et près d’1,5 milliard de vues.

«Après une soirée alcoolisée, le youtubeur aurait accompagné la femme sur la route de son domicile, où elle a perdu connaissance. Elle pense avoir été droguée à son insu, à l’aide d’un produit déversé dans son verre, avant d’avoir été violée», détaille Le Parisien.

A noter que Jaoued Daouki avait déjà fait polémique il y a plusieurs années pour avoir entretenu une relation avec une mineure de 16 ans, alors qu’il était âgé de plus de 30 ans.